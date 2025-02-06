Genel Başkan seçilen Çemberlitaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye Bal Üreticiler Merkez Birliği Genel Başkanlığı’na seçilmem, sektördeki tüm paydaşlarla birlikte önemli adımlar atmamızı sağlayacak. Sizlerin değerli desteği ile bal üreticilerimizin haklarını savunarak, sektörü daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Seçilmekten büyük bir onur duymaktayım. Bu önemli görevde sektörün sürdürülebilir gelişimini sağlamak ve bal üreticilerimizin çıkarlarını en iyi şekilde korumak gayemiz olacaktır.” dedi.

“BAL ÜRETİMİNİ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Çemberlitaş yaptığı yazılı açıklamada ise, “2006 yılında Tarım Bakanlığı tarafından kurumsal kimlik kazanan ve faaliyetlerine başlayan Tarımsal Bal Üreticileri Merkez Birliği, ilçe düzeyinde teşkilatlanmış bal üretici birliklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş ve ulusal ile uluslararası standartlarda bal üretimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği de bal üreticilerini tek bir çatı altında toplayarak, kaliteli ve doğal bal üretimini teşvik etmeyi, üreticilerin haklarını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Birlik, üyelerine eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek, modern ve verimli arıcılık tekniklerinin benimsenmesini sağlamaktadır.” sözlerine yer verdi.

“EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞACAĞIMIZ BİR DÖNEME ADIM ATTIK”

Çemberlitaş, açıklamasını şöyle sürdürdü, “Türkiye Merkez Bal Üreticileri Birliği’nin Genel Başkanlığı’na seçilmiş olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyor olmanın heyecanı içindeyim. Hep birlikte, bal üreticilerinin haklarını savunarak, sektördeki sürdürülebilirlik ve kaliteyi daha da yükseltmek için el birliğiyle çalışacağımız bir döneme adım attık. Bal üreticilerinin sesinin daha güçlü duyulması, sektördeki zorlukların aşılması ve Türk balının dünya çapında hak ettiği yeri alması için üzerime düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğim.”

“ÖNCELİKLİ HEDEFİM…”

Çemberlitaş, genel başkan olarak öncelikli hedefini de şu sözlerle açıkladı; “Bu görevde, tüm üreticilerimizin katkılarını alarak, birlik ve beraberlik içinde çalışmayı en öncelikli hedefim olarak belirliyorum. Birlik olarak, sektörel sorunları çözmek, üreticilerin haklarını korumak ve bal üretiminde kaliteyi artırmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, birlikte büyüyecek, birlikte güçleneceğiz. Yola çıkan tüm üyelerimize ve bu süreçte bana güvenen herkese teşekkürlerimi sunuyor, gelecekteki başarılarımız için heyecan duyuyorum. Gelin, bal üreticilerinin hak ettiği değeri hep birlikte yükseltelim.”