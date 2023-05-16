Wanhaber – Özel

Sabah saatlerinde İpekyolu İlçesi Ali Paşa Mahallesinde 70 yaşlarında kalp ve şeker hastası bir kadının bayıldığı ihbarı alındı. Olayın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerinde olay yerine acil ambulans ekipleri yönlendirildi.

Acil ambulans ekiplerince hastanın ilk değerlendirmesi ve muayenesi yapıldıktan sonra, söz konusu hastanın, obez-kilolu olmasından dolayı standart ambulansa sığmayacağı değerlendirildi. Bunun üzerine olay yerine özel donanımlı obez ambulansı ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin olay yerine gitmesi ile birlikte hasta yapılan ilk müdahalesinin ardından güvenli bir şekilde özel donanımlı ambulansla taşınarak SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi. Hastanın tedavisine burada devam ediliyor.

