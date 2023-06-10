Hakan Fidan, 8 yıl boyunca yürüttüğü MİT Başkanlığı görevi nedeniyle her daim kamuoyunda ilgi çeken isimlerden biri oldu. Bakan Fidan'ın yaşamına dair pek bilinmeyen bazı detaylar ise ilk kez gün yüzüne çıktı.

MUŞ'TAN VAN'A GÖÇ ETMİŞLER

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çocukluk dönemine ait edindiği bilgileri aktaran gazeteci Talat Atilla, Türktime'daki köşesinde Fidan'ın aslen Van kökenli ama atalarının Muş'tan göçtüğünü ifade etti. Hasenan aşiretine mensup olduğu belirtilen Fidan'ın ataları, geçmişte Sultan Abdülhamid döneminde Ermeni çetelere karşı da mücadele vermiş.

ULUCANLAR'DAKİ BOZKURT APARTMANINDA HAYATA GÖZLERİNİ AÇTI

Fidan'ın Ankara'nın Ulucanlar semtindeki Bozkurt apartmanında doğduğunu belirten Atilla, şunları ifade etti: "Bu arada Ankara'nın Ulucanlar semti deyip geçmeyin. Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, İskilipli Atıf Hoca, Mustafa Pehlivanlı, Erdal Eren, Necdet Adalı ve Fethi Gürcan'ın idam edildiği yer..

Bülent Ecevit, Yılmaz Güney, Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Yavuz Öbekci, Selim Sadak, Sırrı Sakık, Kemal Tahir, Metin Toker, Muhsin Yazıcıoğlu ve Leyla Zana gibi çok sayıda ünlü tutuklu ve mahkûmun hapis yattığı Ulucanlar Cezaevi'nin uzaklığı Hakan Fidan'ın doğduğu eve 300 metre mesafede.

BİRAZ KÜRTÇE BİLİYOR, SABAH NAMAZI ÖNCESİ KURAN OKUYOR

Biraz Kürtçe bilen, TİKA döneminde alıştığı nargileye tutkun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilgili son not; sabah namazlarını kılmadan önce bir cüz Kur'an okur."