WanHaber / Ömer Bildik

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Emre Güray, Çatak ve Bahçesaray ilçelerini ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çatak

Seçim sonrası ilçe ziyaretlerini sürdüren Güray, Çatak'ta teşkilat mensupları ile bir araya geldi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle ilgili genel bir değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, yerel seçimlerde vardı. Çatak'ın yerel seçimlerde yeniden ak belediyecilik ile hizmete devam etmesi gerektiğini belirten Güray, taşkilattan sahada aktif çalışmalarını istedi. Çatak'ta vatandaşlarla da sohbet eden Güray, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Bahçesaray

Bahçesaray ilçesinde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Güray, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde en yüksek yüzdelik oy oranından dolayı teşekkür etti. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'ı makamında ziyaret eden Güray, belediye meclis üyeleriyle görüştü.

Bahçesaray'daki çocukların mezuniyet törenine de katılan Güray, il yönetimiyle birlikte Feqiyê Teyran türbesini ziyaret etti.

Bahçesaray'da vatandaşlar ile de görüşen Güray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen destekten dolayı teşekkür etti.