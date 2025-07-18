Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN YYÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğiyle, bölgedeki özel sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için başlatılan proje başarıyla sürdürülüyor.

Bu çerçevede, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen çeşitli alanlardaki kurslara katılan gençler, üniversite öğretim üyeleri tarafından verilen eğitimlerle meslek hayatına hazırlanıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜZEM) Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, Van’da istihdam garantili kurslarla üniversite mezunu gençlere iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kılıçer; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜZEM), yaklaşık 8-9 ay önce özel sektörle iş birliği yaparak istihdam garantili kurslar başlattı. Amaç, nitelikli eleman yetiştirmek. İlk olarak Narkon Tekstil ile protokol imzalandı ve şartları sağlayan kursiyerlere iş imkanı sunuldu. Ardından VEDAŞ ile ikinci bir kurs programı başlatıldı. VEDAŞ, mühendis alımlarını YÜZEM’de eğitim alanlardan yapacak şekilde anlaşma yaptı. İleride, VEDAŞ ile iş birliği, önce mühendis, sonra teknik personel ve destek hizmetleri için kalifiye eleman yetiştirilmesini kapsayacak” dedi.

EĞİTİM SONRASI İŞ İMKÂNI

Özel sektörle iş birliği yaparak nitelikli eleman yetiştiren YÜZEM, Narkon Tekstil ve VEDAŞ ile protokoller imzaladı. Kılıçer, konu ile ilgili olarak; “Bu protokollerle kursiyerler, eğitim sonrası iş buluyor. VEDAŞ ile mühendis, teknik personel ve destek hizmetleri için eğitimler planlanıyor. Ayrıca turizm sektöründe, özellikle bir beş yıldızlı otelle kat hizmetleri ve ön büro için görüşmeler sürüyor” diye kaydetti.

İŞKUR’un mali desteği ve YÜZEM’in eğitimleriyle, gençlerin istihdamına katkı sunmayı amaçladıklarını aktaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜZEM) Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, “YÜZEM, turizm sektöründe de adımlar atıyor. Van’da bir beş yıldızlı otelle kat hizmetleri ve ön büro gibi alanlarda istihdam için protokol görüşmeleri sürüyor. İŞKUR, kursiyer ve eğitmen ücretlerini karşılarken, YÜZEM eğitimi üstleniyor. Bu model, işverenlere nitelikli eleman sunarak YÜZEM’i diğer eğitim merkezlerinden ayırıyor.” ifadelerini kullandı.