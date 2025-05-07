Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlemek için Van’dan İstanbul’a bin 700 kilometre yol kat eden Fenerbahçeli taraftar Doğan Oto Cam firma sahibi Doğan İnan, maç sonrası verdiği röportajla gündem oldu. 1-0’lık Beşiktaş galibiyetinin ardından hayal kırıklığını dile getiren Fenerbahçe taraftarı İnan, “Van’dan buraya sırf bu maç için bin 700 kilometre yol geldim. Telefonlarımı kapattım, çocuklarıma düğüne gidiyorum deyip de maça geldim.” dedi.

“Eşim beni boşayacak, adliyeye gidiyorum” diye sitem eden Doğan İnan, “Ben buna mecbur değilim, onlar da buna mecbur değil. Ben neden çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Eşim beni maçın ilk yarısında arayıp “Hani takım, hani maç, 3 tane gol atıyorlar” dedi. Telefonu eşimin üzerine kapattım. Mecbur muyum? Değilim. Bu takım bu gençlerin gönlünü kırıyor.” ifadelerini kullandı.

Maça tepki gösteren diğer taraftarların “Bu röportajdan sonra yenge boşayacak” demeleri üzerine Vanlı taraftar Doğan İnan, esprili bir yaklaşımla “Vallahi eşim beni boşayacak, adliyeye gidiyorum. Mecbur muyum buna?” diye konuştu.

İnan’ın röportajı esnasında çevresindeki diğer taraftarlar yönetime tepki göstererek, “Bu adamın hakkını ödeyemezsiniz” diye seslendi.