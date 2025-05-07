Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti.

Bu değişim bu kez araç sahiplerini sevindirecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak otogaza gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.

MOTORİNE İNDİRİM

Motorine yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Litre başına motorinde 1.29 liralık indirim gerçekleşmiş oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.