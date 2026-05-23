Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Bitlis arasında bulunan Kuskunkıran Tüneli’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, tünelin bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz hale gelmesine katkı sağladığına vurgu yaptı.

Bakan Uraloğlu, Bitlis ile Van arasındaki zorlu geçitlerden birinde hizmet veren Kuskunkıran Tüneli’nin özellikle sert kış şartlarında sürücülere konforlu ulaşım imkanı sunduğunu kaydetti.

Tünelin bölgedeki ticaret, turizm ve sosyal hareketliliğe de katkı sunduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bitlis ile Van arasındaki zorlu geçitlerden birinde hizmet veren Kuskunkıran Tüneli, bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz hale gelmesine önemli katkı sağlıyor. Özellikle sert kış şartlarında sürücülere konforlu bir ulaşım imkanı sunan tünel; bölgenin ticaretine, turizmine ve sosyal hareketliliğine de güç katıyor. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi doğunun çetin coğrafyasında da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran eserleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.”