Ramazan ayı oruç tutmak için özel bir ay olsa da bazı sağlık sorunları nedeniyle oruç tutmak zorlu hale gelebiliyor. Hastalığı olan, ilaç kullanan kişilerin oruç tutup tutamayacağı ile ilgili çok sayıda soru soruluyor. Bazı hastalar oruç tutamazken, bazı hastalar ise uzman tavsiyesiyle oruç tutmaya devam ediyor.

Merak edilen konu hakkında wanhaber’e konuşan Dr. Diyetisyen Sinan Yıldız, “Hasta iken oruç tutmak için mutlaka uzman görüşü alınarak hareket edilmeli” uyarısında bulundu.

“UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALI”

Uzman görüşü almadan hareket eden insanların olduğunu belirten Dr. Yıldız, “Kalp, şeker, tansiyon hastaları başta olmak üzere çeşitli hastalığı olan bazı insanlarımız uzman görüşü almadan kendine göre durumu yorumlayıp hareket edebiliyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Hastalar zorluk çekebilir veya farklı sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Mutlaka hastalık durumları, kullandıkları ilaçlar kontrol edilerek ve doktorunun oluru alınarak oruç tutulmalıdır. Uzman görüşü ve değerlendirmesi olmadan hareket edilmemesi önemlidir” dedi.

“BİLİNÇLİ HAREKET ETMEK GEREKİYOR”

Özellikle bazı hastalıklarda oruç tutmanın faydalı olabileceğini belirten Dr. Yıldız, “Şeker ve tansiyon hastaları için orucun faydalı olabileceği kanaatindeyim. Şeker hastaları gün içerisinde çok fazla yiyecek tüketebiliyor bu da bedenin neredeyse hiç dinlenmemesi anlamına geliyor. Çok üst seviyelerde değillerse gün içerisinde ilaçlarını kullanmadıklarında zarar görülmeyecekse oruç tutulabilir. Tabi ilaç kullanan hastaların bu kararı bir başlarına değil, mutlaka doktorları ile birlikte almaları gerekiyor. Bilinçli bir şekilde hareket edildiğinde oruç tutmanın faydalı olduğunu söyleyebiliriz.” sözlerine yer verdi.

“ORUÇ TUTAN HASTALAR İFTAR SONRASI DİKKAT ETMELİ”

Hastaların iftar ve sahurda da çok dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Dr. Diyetisyen Sinan Yıldız, “Gün içerisinde oruçlu kalındı ve beden dinlendi. Önemli olan bu durumu iftardan sonra koruyabilmek. Sağlıklı bir birey de olsa bir anda ağır yiyecek tüketilirse ciddi sorunlar oluşur. Bu yüzden ilaç kullanan hastalar iftarda vücuda çok yüklenmemelidir. Hafif yemekler tercih edilmeli ve doktor tavsiyesine göre mutlaka ilaçlar da iftardan sonra kullanılmalıdır. Bizler vücudumuza ne kadar az yüklenirsek sağlık sorunlarımız da o kadar azalmış olur.” ifadelerine yer verdi.