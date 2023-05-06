Van’da 28 yıldır profesyonel olarak dağcılık yapan Mehmet Ali Bozbey, motosikleti ile Türkiye turu yaptı. Çanakkale’nin Biga ilçesinden yola çıkan Bozbey, sırayla Bursa, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bitlis’i gezdikten sonra Van’a ulaştı.

Türkiye turuyla ilgili açıklamada bulunan Bozbey, “5 gün boyunca süren bu turda Türkiye’nin bir ucundan diğer bir ucuna gitmek güzel bir duygu. Çanakkale’den başladığım turum da sırasıyla Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve son olarak Doğu Anadolu Bölgesinde son buldu. Gittiğim yerlerde hep yanımda götürdüğüm çadırda kaldım. Arkadaşlarım bu turu gerçekleştirmenin zor olduğunu söylediler ama ben zor olanı yaptım, mutluyum” dedi.

Bundan sonraki hedefinin dünya turu olduğunu belirten Bozbey, “Bundan sonra hedefim; yol motoru ile Mekke ve Medine’yi tavaf edip dünya turuma oradan start vermek olacak. İnşallah Mekke ve Medine’den başlayacağım turumda Moğolistan steplerini dolaştıktan sonra İskandinav ülkeleri üzerine dönüş olacak. İnşallah bunu da gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı.iha