Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atarak, merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Erçek Mahallesi’ndeki çocukları Vanspor maçına getirdi.

Otobüsle stadyuma getirilen çocuklara belediye tarafından tişört, şapka ve Vanspor atkıları hediye edildi. İlk defa statta Vanspor ile Zonguldak Kömürspor’un karşılaşmasını izleyen çocuklara Dünya Çocuk Günü’nde bir hediye de Vanspor vererek maçın son dakikalarında 1-0’lık galibiyetiyle çocukların yüzlerini güldürdü.

Maç boyunca sürekli Vanspor’u tezahüratlarıyla destekleyen çocuklar, ilk defa stadyuma maç izlemeye geldiklerini, böylesine unutulmaz bir gün geçirmelerine imkan sağladıkları için İpekyolu Belediyesine teşekkür ederek, devamının tekrar yapılması yönünde talepte bulundular.

Kaynak:İHA