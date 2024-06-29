Bugün açılışı gerçekleşen ve 7 Temmuz tarihine kadar devam edecek festivalde geleneksel ve popüler kültüre ait çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Çocuklara özel yapılan seramik atölyeleri, sinema, animasyon ve tiyatro gösterileri, eğitici etkinlikler, eğlenceli çalışmalar dikkat çekiyor.

Festivalin ilk gününde çocuklara özel hazırlanan çeşitli etkinlikler, gözetmenler eşliğinde yaptırılırken, 9 gün boyunca Van Müzesi, tiyatro salonları, sinema salonları, oyun alanları vs benzeri yerlerde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Söz konusu festivalin açılışı, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile gerçekleştirildi.