WanHaber – ÖZEL

Van’ın İpekyolu İlçesine bağlı Karakoç Mahallesi’nde ot biçme mesaisi sona erdi. Çiftçilerin 2 aylık ot biçme işlemini tamamlanması ile birlikte biçilen otlar traktörler yardımı ile ev yakınlarına taşınıyor.

Taşınma işlemi esnasında küçük çaplı sıkıntılarla karşılaşan çiftçiler, zorlu şartlar altında otları taşıyor. Çoğu arazinin engebeli olması sebebi ile ot taşıma işlemi sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşan çiftçiler, tüm bu sıkıntılara rağmen hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılayabilmek için kavurucu sıcakların altında yoğun mesai harcıyor.

Dün öğlen saatlerinde ot taşımak isteyen Karakoç Mahallesi’ndeki bir grup çiftçi, dağ yolundan getirdikleri ot balyaları ile dolu römorku devirdi. Bir kaç saat süren çalışmaların ardından eski haline getirilen römork, balyaların yüklenmesi ile beraber tekrar yoluna devam etti.

Ot taşıma işleminin köy genelinde bir süre daha devam edeceği ifade edildi.

Mehmet Salih Giyci