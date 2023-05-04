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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karakoç mahallesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, tarlalarında yetiştirdikleri yoncadan verimli hasat alabilmek için sulama işlemine başladı.

Mayıs ayının gelmesi ile beraber açtıkları sulama kanalları sayesinde yonca tarlalarını sulayan çiftçiler bu yıl yonca hasadından ümitli.

Kış aylarında hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yonca eken çiftçiler, verimli hasat almak için, bir süre önce sulama işlemine başladı. Belli aralıklarla sulanan tarlaların sulama işlemi yaklaşık olarak 1 ay sürüyor.

Çiftçiler bu yıl bahar ayının gelmesi ile beraber Van'da özellikle son haftalarda meydana gelen yağışın da sevindirici olduğunu söylüyor.

Sulama işleminin kolay olmadığını belirten Mehmet İlci adındaki çiftçi, “Her sene bu sulama işlemini yapıyoruz. Zorlukları var mı? Tabi ki var, bu meşakkatli bir iş. Maddi manevi rahat bir kış geçirmemiz için bunlar şart. Bu sene ki yağış durumu da iyi gidiyor. Böyle devam ederse sulama işlemi ile beraber hasadımız çok daha iyi olacak" dedi.

Mehmet Salih Giyci