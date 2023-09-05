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Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, yaş ve kuru meyve çiftçilerine büyük bir müjde duyurdu. Başkan Süer, borsada sıklıkla tescil işlemi yapan iş adamı Mehmet Arif Öztürk’ü, VANTB’ye davet etti.

Süer, makamında görüştüğü Öztürk’ü, Van’da yatırım yapmaya davet etti. Bunun üzerine Öztürk, Van’ın Gevaş ilçesi Atalan Mahallesi’nde arazi satın alarak, yaş ve kuru meyve paketleme işine başladı.

İş adamı Öztürk’ün Van’da yatırım yapması için ikna ettiklerini söyleyen Başkan Süer, “Arif Bey, bu işi Bitlis Hizan’da yapıyordu.

Biz de Bitlis’in yanı sıra Van’da yatırım yapmasını istedik ve Arif Bey bizi kırmadı. Van’da da bir işletme açtı, ancak işletmenin kapasitesini büyütmek gerekiyor” dedi.

Öztürk’ün Gevaş’taki işletmesini ziyaret eden VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, “Gerçekten çok mutlu oldum. Bugün işletmede Van Ticaret Borsası olarak işletmenin entegre bir tesis olması için proje aşamasında gerekli destekleri sunduk. 2 bin metrekarelik kapalı alan için hazırlanan proje TKDK Van İl Koordinatörlüğüne sunulacak. İnşallah onaylandıktan sonra, yakında bu proje Van’ımıza kazandırılır” şeklinde konuştu.

“İşletmede şu anda yaklaşık 30-40 çalışıyor oysa entegre tesis kurulması durumunda bu sayı yaklaşık 200 kişiyi de bulur” diyen Süer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Van, Hakkari, Bitlis ve çevre bölge illerini de düşünürsek, çiftçilerimizin yanı sıra tarlada ve bahçede çalışanlar ile birlikte binleri, on binleri etkileyen bir yatırım söz konusudur. Çok güzel bir çalışmadır, özellikle hem ilimiz hem de bölgemiz insanı için de büyük bir fırsattır.”

İşletme için Van, Hakkari, Bitlis ve bölge çevre illerinden elma, armut, kayısı, kuş burnu, dut, ceviz, kayısı, kayısı çekirdeği ve erik gibi ürünlerde herhangi bir tonaj sınırlaması olmadan satın alınacağını belirten VANTB Başkanı Süer, “Eskiden satılmadığı için tüm meyveler boşa gidiyordu. Oysa şimdi değerlendirilecek. Çiftçilerimiz bahçelerini büyütebilirler.

İşletme sözleşmeli ve garantili alım yapacak. Bu kıymetli yatırımı için kendisine teşekkür ediyorum. Entegre tesis projesi Van ve bölge için çok değerlidir. Entegre tesisin kurulması için valimizden ve milletvekillerimizden destek istiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret nedeniyle VANTB Başkanı Nayif Süer’e teşekkür eden Öztürk Narenciye Gıda İşletmesi Sahibi Mehmet Arif Öztürk ise “Van ve çevre illerdeki çiftçilerin ürünlerini sonuna kadar almaya hazırız. Başkanımız bizden Van’a yatırım yapmamızı istedi, biz de kendisini kırmadık.

Sadece Bitlis’te değil, Van’da da yatırım yaptık. Tüm yetkililerden destek rica ediyorum. Şu anda günlük yaklaşık 10 ton kapasite ile çalışıyoruz. Entegre tesis kurulduktan sonra günlük yaklaşık 20 ton kapasite ile çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

İşletmede çalışan işçiler de, eskiden Adana ve Mersin illerine gitmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, Van’da çalışma imkanı bulmaktan memnun olduklarını kaydetti. Van’da işletmenin açılması üzerine şehir dışına çıkmaya gerek kalmadan çalıştıklarını ifade eden işçiler, kendi ayakları üzerinde durmanın sevincini yaşıyor.

Aile ekonomisine destek olduklarını söyleyen kadınlar, kendi emeklerinin karşılığını kazanmanın sevincini yaşıyor. Kendi şehirlerinde çalışmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyen kadınlar, “Ailemizin yanında ve ilimizde çalışıyoruz. Güzel imkandan faydalanmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dediler.iha