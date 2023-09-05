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Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor.

Bu çerçevede Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt Pervari sınırları arasında yer alan yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ve 3 etaptan oluşan Masiro kanyonunda 77 kişilik ekip yürüyüş yaptı.

Bölgedeki derede yüzen ve halaylar çeken doğaseverler, unutulmaz bir gün geçirdi.

Geziye dair açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, gayelerinin Van Gölü Havzasındaki tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu belirtti. Kanyonunda yaptıkları yürüyüşün 3 etap halinde yapıldığını ifade eden Demez, “Masiro kanyonun şehristan bölgesinde Merşen yaşam mağaraları ve aynı zamanda bir kilise, mağara içinde su sarnıçları bulunmaktadır.

Masiro çayı ve kanyonu bakir doğasıyla, ormanlarla kaplı bir doğa harikasıdır. Van'a uzaklığı 125 kilometre olan kanyon Çatak ilçe sınırlarında yer alıyor” dedi.İha