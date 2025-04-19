Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Canevi Grup Tarım da fuarda yerini aldı. Firma, tarım ekipmanları, sulama sistemleri ve gübre satışı alanında sunduğu ürünleri tanıtmak amacıyla fuara katılım sağladı. Yoğun ilginin gösterildiği stant, firma tarafından memnuniyetle karşılandı.

“ÇİFTÇİLERİMİZE YENİ ÜRÜNLERİ TANITIYORUZ”

Canevi Grup Tarım’ın kurucusu ve yöneticisi Faruk Canevi, wanhaber’e yaptığı açıklamada, “Fuarda çiftçi kardeşlerimize daha önce görmedikleri, yeni çıkan ürünleri tanıtıyoruz. Gerekli tüm bilgileri aktarıyoruz. Çiftçilerimiz ihtiyaç duydukları sürece her türlü desteği sağlamaya hazırız.” dedi.

“TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ”

Fuara olan yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade eden Canevi, “18 kişilik bir ekiple fuarda yer aldık. Fuar beklentilerimizin de üzerinde oldu. Yoğun talep oluyor, bundan dolayı taleplere yetişmekte zaman zaman zorlanabiliyoruz. Her zaman çiftçi kardeşlerimizin yanındayız, bu nedenle fuara özel olarak tüm ürünlerde yüzde 10 ila 15 arasında indirim sağladık.” sözlerine yer verdi.

“HAFTA SONU YOĞUNLUK ARTACAKTIR”

Firma yöneticisi Faruk Canevi, “Hafta içi olmasına rağmen ilgi büyüktü. Hafta sonu daha fazla yoğunluk olacağını yani çevre illerden katılımların olacağını da düşünüyoruz. Şu ana kadar memnun olduğumuz için fuardan da güzel bir şekilde ayrılacağız ve bir sonraki fuarlarda da yer almaya gayret göstereceğiz.” İfadelerini kullandı.