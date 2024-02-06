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Antalya’da çalıştığı inşaatta bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu düşerek hayatını kaybeden Reis Aslantosun’un Van’ın Erçek nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre iskelenin çökmesi esnasında 6. Katta bulunan Arslantosun olay yerinde hayatını kaybetti.

Mesai arkadaşları ve sevenleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini öğrenince olay yerinde sinir krizi geçirdi. Vanlı işçinin cenazesi sağlık ekipleri tarafından morga götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından defin işlemleri için cenaze aileye teslim edildi.