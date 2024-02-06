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İlk astronotumuz olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üstlenmiş olduğu görevi başarıyla bitirmiş ve geri dönüşü için gün sayıyordu.

Ancak SpaceX'den gelen açıklamaya göre dünyaya dönüş süreci bir kez daha ertelendi.

Hava koşulları nedeniyle bir daha ertelendi

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek."

Daha önce SpaceX'ten yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiği belirtilerek Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edilmişti.