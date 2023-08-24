Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Ramazan Çetin

Van İpekyolu Kaymakamlığı’na Diyarbakır Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Erciş Kaymakamlığına Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Saray Kaymakamlığına Rize Fındıklı Kaymakamı Eyup Gürdal, Gürpınar ilçesine Erzurum Köprüköy Kaymakamı Yasin Erdem ve Özalp Kaymakamlığına ise Elazığ Maden Kaymakamı Rahmi Bulut atandı.

YENİ KAYMAKAMLARI TANIYALIM

ABDULKADİR UMUT KASMAN

Kaymakam Abdulkadir Umut Kasman 1983 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlköğrenimini Muş’ta, ortaöğrenimini de Antalya’da tamamlayan Kasman, 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

2012 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Burdur Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Adaylık süresince sırasıyla; Burdur ilinde merkez stajını, Balıkesir-Susurluk, Şanlıurfa-Ceylanpınar ilçelerinde kaymakam refikliği stajını, Balıkesir-Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde teftiş stajını tamamladı.

Yurt dışı stajı çerçevesinde 1 yıl süreyle gönderildiği İngiltere’de “ University of Liverpool” da yabancı dil eğitimi aldı. Dil eğitiminin yanı sıra İngiltere’nin yönetim yapısı üzerine çeşitli kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.

Yurtdışı dönüşüne müteakip Rize İli Kalkandere İlçesinde kaymakam vekilliği stajında bulundu.

Ardından 2016-2018 tarihleri arasında Ordu İli Gürgentepe İlçesi Kaymakamlığı, 2018-2020 tarihleri arasında Sinop ili Saraydüzü Kaymakamlığı görevini ifa etti. Bu görevi yürütürken 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Kocaköy kaymakamlığına atanan Abdulkadir Umut Kasman, son atamalar ile Van’ın İpekyolu ilçe kaymakamlığı görevine atandı.

Kaymakam Abdulkadir Umut Kasman, evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

MURAT KARALOĞLU

1986 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlköğretim ve Lise eğitimini sırasıyla Kaptanpaşa İzzet Akçal İlköğretim Okulu ve Çayeli Vakıfbank Lisesinde tamamladı.

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Çift Anadal Kapsamında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. Memuriyet hayatına Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

2015 yılında 103.Dönem Rize Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti. Sırasıyla Rize Pazar ve Bursa Kestel ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Bursa Büyükorhan ilçesinde de kaymakam vekilliği stajını tamamladı. İngiltere Leicester Üniversitesinde 3,5 aylık dil eğitimi aldı. Kaymakamlık kursunun ardından Denizli/Çardak kaymakamı olarak görevlendirildi.

Yaklaşık 1,5 yıl Çardak Kaymakamı ve Çardak Havaalanı Mülki İdare Amirliği görevini yürüttü. 31.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama kararıyla Kırşehir/Akçakent Kaymakamı olarak atandı. 13.07.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Atama kararıyla Erzurum/Aşkale Kaymakamı olarak atandı. Kaymakam Karaloğlu, son atamalar ile Van’ın Erciş İlçe Kaymakamlığı görevine atanmış oldu.

Kaymakam Karaloğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

YASİN ERDEM

1992 yılında Muş ilinde doğdu. Aslen Kafkas göçmenidir. İlköğrenim ve Lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. 2018 yılında Yalova Valiliği’nde 106. Dönem Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Yalova Valiliği’nde il stajını tamamladıktan sonra sırasıyla; Tekirdağ-Ergene ve Ankara-Kızılcahamam ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Teftiş stajını ise Kocaeli ilinde Mülkiye Müfettişi refakatinde tamamladı.

Eskişehir-Mihalgazi ve Giresun-Yağlıdere ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra, İngiltere Manchester Metropolitan Üniversity’de yurtdışı stajını yerine getirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Karabük Yenice Kaymakamlığına atandı.12/08/2022 tarihli İçişleri Bakanlığı onayıyla Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Yasin Erdem, yeni kararla Van’ın Gürpınar İlçe Kaymakamlığı görevine atandı.

EYUP GÜRDAL

1990 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 2014 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Adana Vergi Dairesi Başkanlığında, gelir uzman yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı. 2018 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Kahramanmaraş Valiliği’nde valilik stajını, Bitlis ili Ahlat ilçesinde kaymakam refikliği stajını ve Kırşehir ilinde mülkiye teftiş stajını tamamladı. Sırasıyla Gaziantep ili Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde eğitim gördü. Cumhurbaşkanlığının 19.03.2021 tarihli ve 2021/153 sayılı atama kararı ile asaleten atanan Kaymakam Eyup Gürdal 24.03.2021 tarihinde Rize Fındıklı Kaymakamı görevine başladı. Yeni atama kararı ile Gürdal, Van’ın Saray İlçe Kaymakamlığı görevine atandı.

RAHMİ BULUT

Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tercan’da tamamladı. 2014 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Memuriyet hayatına 2016 yılında Erzurum Valiliği İl Planlama Uzman Yardımcılığı ile başladı ve sırasıyla Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı mesleklerinde bulundu.

9 Eylül 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 106. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve 19 Mart 2018 tarihinde Erzincan Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti.

Erzurum-Palandöken ilçesinde Kaymakam Refikliği, Erzurum-Uzundere ve Sivas-Hafik ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 2019 yılında Ürdün Üniversitesinde Altı ay süreyle Arapça eğitimi aldı.

Balıkesir/Dursunbey Kaymakamlığı görevinde bulunmakta iken, 11.08.2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Elazığ Maden İlçe Kaymakamlığına atanan Rahmi Bulut, son kararname ile Özalp İlçe Kaymakamlığı görevine atandı.

Kaymakam Bulut evli ve bir kız çocuğu babasıdır.