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Vadi Doğa Arama Kurtarma Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığındaki 12 kişilik ekip, 11 günde 3 şehirde 3 zirve gerçekleştirecek. Dağcılar, ilk olarak Van sınırları içerisinde bulunan 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı. 21-22 Ağustos'ta ise Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na tırmandı.

Son olarak da 24-27 Ağustos'ta Ağrı sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanacak.

21-22 Ağustos'ta Türkiye’nin ikinci büyük dağı olan Süphan Dağı zirve tırmanışını başarı ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Vadi Doğa Arama Kurtarma Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “2023 yılı programımızda yer alan üç şehir üç zirve etkinliğine geçen hafta sonu başladık.

İlk tırmanışımızı 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı’na yaptık. Daha sonra 4 bin 58 rakımı ile Türkiye’nin en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı’na yaptık. Son olarak 24-27 Ağustos tarihlerinde 5 bin 137 rakımı ile Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı tırmanışımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

“Küresel ısınma nedeniyle buzullar hızla eriyor”

Demez, "Süphan Dağı tırmanışımız dün gece saat 02.00'de başladı. Güney tarafında bulunan buzul vadisinin küresel ısınma nedeniyle büyük bir kısmının eridiğine şahitlik ettik. Zirvede bulunan irili ufaklı birçok gölün kuruduğunu gördük. Küresel ısınma nedeniyle buzullar hızla ermektedir. İsanların doğa ile olan savaşında insanlar kazanıyor. Kazandığımız bu mücadele sonunda yine insanlar kaybedecektir.

Çünkü insan olmadan doğma mükemmel yaşar. Ama doğa olmadan insanların yaşama imkanı yoktur. Doğaya sahip çıkalım. Geleceğimizi güzel bir doğa ile inşa edelim. Etkinliğe katılan 12 ekip arkadaşımı canı gönülden tebrik ediyorum. Ekip çok başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. 12 kişi zirve yapmayı başardı. Zirve tırmanışımızdan sonra doğu rotasında İran zirvesi dediğimiz doğu zirveden aşağı inerek kamp alanımıza ulaştık ve kampımızı topladıktan sonra Van’a dönüşümüzü sağladık. Sırada 5 bin 137 rakımı ile Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı var” ifadelerine yer verdi. İha