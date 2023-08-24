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Wanhaber

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van’a yapılacak olan iki büyük sanayi yatırımı için ihalelere çıkılacağını bildirdi.

Bu yatırımlardan birinin Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi olduğunu ve bugün ihalesinin yapılacağını açıklayan Milletvekili Kayatürk, bir diğer önemli sanayi yatırımının ise SS Tuşba Küçük Sanayi Sitesi olduğunu ve bu yatırımın ihalesinin de 29 Ağustos 2023 günü yapılacağını vurguladı.

Milletvekili Kayatürk, yatırımın kredisinin Sanayi Bakanlığı tarafından tedarik edileceğini dile getirirken, Van’ı büyük bir sanayi kenti yapmaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Milletvekili Kayatürk, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda; “Van’a iki büyük ve önemli sanayi yatırımı geliyor: 1- Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi. İhalesi 24 Ağustos 2023 yanı yarın yapılıyor.. 2- SS Tuşba Küçük Sanayi Sitesi. İhalesi 29 Ağustos 2023 Salı günü yapılıyor. Yatırım kredisini Sanayi Bakanlığı tedarik edecek. Şehrimizi büyük bir sanayi kenti yapmaya kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

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Umut Tarhan