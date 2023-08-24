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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Yayımlanan kararnameyle Sivas Vali Yardımcılığı görevini yürüten Vanlı Ercan Çiçek, Edirne Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Van’ın Erciş ilçe nüfusuna kayıtlı Ercan Çiçek, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti'nin önerisiyle memleketi Van'da CHP'nin ortak listesinden 28'inci Dönem milletvekili adayı olmuştu. Çiçek, 2. sıradan aday olarak seçimlere girmişti.

Çiçek, yayımlanan kararnameyle Sivas Vali Yardımcılığı görevinden Edirne Vali Yardımcılığı görevine atandı.

ERCAN ÇİÇEK KİMDİR?

1971' de Van, Erciş’ te doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Erciş’te tamamladı. Erciş Lisesini 1987-1988 döneminde bitirmesine müteakip, 1991-1992 döneminde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 237. dönem askerlik vazifesine müteakip özel sektörde ve Maliye Bakanlığında çalıştı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlayan Çiçek, Mülki İdare Amirlerinin formasyonlarının arttırılması amacıyla gönderildiği eğitim programı çerçevesinde 1 yıl süreyle Almanya’da Goethe Enstitüsünde dil eğitimi aldı. Sırasıyla; Trabzon/Hayrat Kaymakamlığı, Bingöl/Kiğı Kaymakamlığı, Trabzon/Arsin Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı, Konya/Kadınhanı Kaymakamlığı, Kastamonu / Taşköprü Kaymakamlığı, Balıkesir / Bigadiç Kaymakamlığı, Yalova Vali Yardımcılığı ve Sivas Vali Yardımcılığı yaptı. Evli olup, iki çocuğu vardır.