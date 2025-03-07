Mahallelerinde sosyal yardımların vatandaşlara ulaştırılmasından altyapı hizmetlerine kadar birçok konuya çözüm üretmek için azimle çalışan kadın muhtarlar, meslektaşlarının yanı sıra diğer kadınlara da ilham kaynağı oluyor.

Edremit ve İpekyolu ilçelerinde muhtarlık yapan üç kadın, sokakları gezerek hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinliyor.

Muhtarlık ofisine gelen vatandaşlarla ilgilenerek isteklerini değerlendiren kadın muhtarlar, yürüttükleri çalışmalarla mahallelerinin sorunlarına çözüm üretiyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yapan muhtarlar, samimi ilişkiler kurdukları mahalle sakinlerinin gönüllerini kazanıyor.

"Ramazanda yardımlarımızı yoğunlaştırdık"

İpekyolu ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, AA muhabirine, dört dönemdir aynı mahallede muhtarlık yaptığını söyledi.

Kentin ilk kadın muhtarı ünvanına sahip olduğunu belirten iki çocuk annesi Tanrıtanır, "Seçimlerde bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktım. Kadınların muhtarlık yapabileceğini ve elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini ispatlamak istedim. Cumhuriyet'in kuruluşunda kadınlarımız büyük roller üstlenmişti. Ülkenin simgesi olan kadınlarımız birçok konuda üstün başarılar sağlamışlardı. Ben de bu doğrultuda yola çıktım." dedi.

Muhtar Tanrıtanır, Kardeş Aile Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştuğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Ramazanda yardımlarımızı yoğunlaştırdık. Yardımsever vatandaşlarımızla yardıma muhtaç ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Mahallemizdeki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Alt ve üstyapı sıkıntılarımızı giderdik. 350 kadını okuryazar yaptık. Okulların bakım ve onarımını yaptırdık. Mahallemizde asfalt ve su sorununu çözdük. Kültür sanat etkinlikleriyle çocuk ve kadınlar için programlar yürütüyoruz."

"Mahalleliyle bir aile olduk"

İki dönemdir Bahçıvan Mahallesi'nde muhtarlık yapan Nurten Sağlam da "Mahalle sakinleri büyük sevgi ve saygı gösteriyor. Mahalleliyle bir aile olduk. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Her zorluğun altından kalkabiliriz. Yeter ki kadın kendine güvensin. Vatandaşlarımız, her türlü sorunları birebir benimle paylaşabiliyorlar. Mahallede birçok eksikliği giderdik. Çalışmalarım devam edecek." diye konuştu.

"Esnafı tek tek geziyorum"

Edremit ilçesindeki Erdemkent Mahalle Muhtarı Suna Kotan da mahallelinin ısrarı üzerine aday olduğu seçimlerde, 12 sandıktan birinci çıktığını belirtti.

Mesai kavramı gözetmeden çalıştığını dile getiren Kotan, faaliyetlerini şöyle anlattı:

"Mahalledeki eksiklikleri kaymakamlığın destekleri, sponsorlar ve imkanlarımızla tamamlamaya çalışıyoruz. İlk etapta muhtarlık yeri yaptık. ATM'lerimizi yeniliyoruz, internet altyapısını oluşturduk ve ulaşımdaki sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Elimden geldiğince ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorum.

Muhtarlık hizmet işidir, saati yoktur. 'Muhtardan kadın olur mu' diyenlere 10 ayda ne yapabileceğimizi ispatladık. Esnafı tek tek geziyorum. Çünkü insanlar ilgi bekliyor. Kadın muhtarların sayısının artmasını istiyorum. Özellikle şiddete uğrayan kadınlarımız toplumun kanayan yarası."

Erdemkent Mahallesi sakini Emel Yıldız da "Mahallemizde daha önce böyle bir çalışma yapılmadı. Muhtarımızı hem çok seviyoruz hem de çalışmalarından dolayı ondan memnunuz. Kadın muhtar olduğu için sorunlarımızı daha rahat dile getiriyoruz. Kadın muhtar sayısı artarsa daha iyi olur." ifadelerini kullandı.