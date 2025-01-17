Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı, 4’üncü birleşiminde Van’ın trafik sorunu gündeme geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal başkanlığında gerçekleştirilen toplantının 4‘üncü birleşiminde, bazı gündem maddelerinin ve komisyon raporlarının görüşülmesinin yanı sıra ulaşım komisyonu tarafından kent trafiği hakkında hazırlanan rapor üzerine konuşuldu.

Şedal, kentteki trafik sorununa ilişkin olarak ekiplerin ulaşım master planı üzerinde kapsamlı çalıştıklarını ve önümüzdeki aylarda kentte yapılacak çalışmaları duyuracaklarını belirtti.