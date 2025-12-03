Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye geneli ve Van’a ilişkin petrol verilerini yayımladı; raporda, bölgedeki enerji kullanımına dair veriler yer aldı.

EPDK tarafından yayımlanan son verilere göre, Van’da 2025 yılı Eylül ayında toplam petrol tüketimi 19.408,18 ton olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilere göre, Van’da Eylül ayında bayilere teslim edilen benzin miktarı 2.495,84 ton olurken, motorin teslimatı ise 15.081,07 ton olarak gerçekleşti. Bu verilere göre kentteki toplam petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 78’i motorinden oluşuyor.

2025 yılı Eylül ayı raporuna göre, Van’da bayilere teslim edilen fuel oil miktarı 1.613,26 ton olarak gerçekleşirken, aynı dönemde kullanılan havacılık yakıtı ise 218,01 ton seviyesinde kaldı. Havacılık yakıtındaki düşük seyrin temel nedeni, Van’daki havalimanının tadilat çalışmaları nedeniyle bu dönemde kapalı olmasıydı.

Bu dönemde Türkiye genelinde kullanılan toplam petrol oranı ise 3.073.545,00 ton olarak kayıtlara geçti.