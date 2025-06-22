Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi süreçlerinin dijitalleşmesi ve vatandaşların işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla 2025 yılı Mayıs ayı otomasyon verilerini paylaştı.

Vergi beyannameleri, ödemeler ve diğer mali işlemlerin kağıt üzerinde değil, dijital platformlar üzerinden hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesini gösteren otomasyon verileri; illerde vergi işlemlerinin ne kadarının elektronik ortamda yapıldığını ve bu süreçlerin ne kadar etkin olduğunu gösteriyor.

Vergi beyannameleri, ödemeler ve diğer mali işlemlerin kağıt yerine dijital platformlar üzerinden hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini yansıtan bu veriler, vergi sisteminin şeffaflığını ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Bu verilere göre Türkiye genelinde vergi dairesi sayısı 464’e ulaşırken, Van’da 2 vergi dairesi faaliyet gösteriyor.

GİB’in yayımladığı verilere göre, Türkiye genelinde vergi ve tahsil dairesi sıfatına sahip yalnızca bir defterdarlık bulunurken, Van’da bu sıfatta defterdarlık yer almıyor.

Türkiye genelinde vergi dairesi sayısı 464 olarak kaydedilirken, Van’da 2 vergi dairesi hizmet veriyor. KDV ihtisas vergi dairesi ve MOTOP’lu vergi dairesi Van’da bulunmazken, Türkiye genelinde bu tür vergi dairelerinin toplam sayısı 38 oldu.

Bunun yanı sıra Van’da 10 Mal Müdürü görev yaparken, Türkiye genelinde bu sayı bin 44 olarak açıklandı.