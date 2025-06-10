VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacağını bildirdi.
Kesintiler saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak.
İşte kesintiden etkilenecek o mahalleler;
MURADİYE:
09.00 - 17.00 saatleri arasında Balaklı ve Kandahar Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
BAHÇESARAY:
09.00 - 17.00 saatleri arasında İslam Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00-17.00 saatleri arasında Beyazıt, Keklikova, Salihiye ve Salmanağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00-17.00 saatleri arasında Çatakdibi ve Dolaylı
Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
GEVAŞ:
09.00-17.00 saatleri arasında Bahçelievler, Orta ve Selimiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.