VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Kesintiler saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak.

İşte kesintiden etkilenecek o mahalleler;

MURADİYE:

09.00 - 17.00 saatleri arasında Balaklı ve Kandahar Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

09.00 - 17.00 saatleri arasında İslam Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00-17.00 saatleri arasında Beyazıt, Keklikova, Salihiye ve Salmanağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00-17.00 saatleri arasında Çatakdibi ve Dolaylı

Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00-17.00 saatleri arasında Bahçelievler, Orta ve Selimiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Kaynak: Wanhaber / Umut Tarhan