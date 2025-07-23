Van Erciş’te Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 2. Etap 1. Bölge 510 Konut Projesi’nde inşaatın yüzde 90’ı tamamlandı.

TOKİ’nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen Van Erciş 2. Etap 1. Bölge 510 Konut Projesinin inşaat sürecinin yüzde 90 seviyelerinde olduğu öğrenildi.

16 Ocak 2023’te ihalesi yapılan projede inşaatına aynı yıl içinde başlanan ve depreme dayanıklı radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yapılan konutlar, dinlenme alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarla donatılacak.

TOKİ, projenin yüzde 90 inşaat seviyesinde olduğunu ve teslim işlemleri için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Aynı bölgedeki 2. Etap 2. Bölge 532 Konut Projesi’nde teslimatlar 2-17 Ocak 2025’te başlamıştı.