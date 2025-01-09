Kentte son bir haftadır hüküm süren Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor. Geceleri sıfırın altında 11 dereceyi gören Özalp'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle Van-Özalp kara yolunda görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle trafikte yavaş ilerledi.

Bu günlerde soğukların etkili olduğunu ifade eden doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Soğuk hava etkili oluyor. Şu anda Muradiye ilçe sınırları içerisindeyiz. Bitkiler kırağı bağlamış. Her tarafı sis bürümüş. Bayağı bir soğuk var" dedi.