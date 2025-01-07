Özalp ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, kırağı tutmuş ağaçlar adeta görsel şölen sundu. Soğuk havanın etkisiyle buz tutan dereler ve beyaza bürünen ağaçlarla kartpostallık manzaralara ev sahipliği yapan ilçede gece sıcaklık eksi 18 dereceye kadar düştü. Gün içerisinde ise sıcaklık eksi 8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken özellikle sürücüleri zorluyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşmesi de trafikte aksamalara neden oluyor.

Kaynak: İHA