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WanHaber – ÖZEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan hava durumu bilgilerine göre Van geneli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçecekken, 2 ilçede ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Van genelinde havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, Çaldıran ve Erciş ilçelerinde ise karla karışık yağmurlu bir havanın olacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Bölgenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karının görülmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının da düştüğü Van’da bugün Çaldıran ve Erciş ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Haber: Fatma Öztürk