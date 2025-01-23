Yayımlanan rapora göre Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 adet olarak kayıtlara geçti. Böylece 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti. Trafiğe kaydı yapılan toplam motorsuz kara taşıtı sayısı ise 488 bin 772 olarak açıklandı.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin yüzde 60,8'i benzinli, yüzde 16,7'si hibrit, yüzde 11,3'ü dizel, yüzde 10,2'si elektrikli ve yüzde 1,0'ı LPG'li oldu.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 232 bin 458 adet otomobilin ise yüzde 34,1'i dizel, yüzde 31,9'u LPG'li, yüzde 30,2'si benzinli, yüzde 2,4'ü hibrit ve yüzde 1,1'i elektrikli olarak kayıtlara yansıdı. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise % 0,2 olarak gerçekleşti.

İLLERE GÖRE MOTORSUZ KARA TAŞIT SAYISI DA AÇIKLANDI!

Açıklanan rakamlara göre Türkiye genelinde motorsuz kara taşıt sayısı toplamda 488 bin 772 olarak kayıtlara geçti.

Bunların 35 bin 166 tanesi römork, 453 bin 606 tanesi de yarı römork olarak açıklandı.

Bu rakamlara göre Türkiye’de motorsuz kara taşıtı sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 93 bin 570 tane ile İstanbul, 37 bin 293 tane ile Ankara ve 31 bin 880 tane ile İzmir oldu.

Motorsuz kara taşıtı sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 75 tane ile Ardahan, 101 tane ile Bayburt ve 127 tane ile Tunceli oldu.

Van’da bulunan toplam motorsuz kara taşıtı sayısı bin 250 olarak açıklandı. Açıklanan bu rakamların 61 tanesi römork, bin 189 tanesi ise yarı römork olarak kayıtlarda yer aldı.