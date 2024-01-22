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VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yarın (23.01.2024) Van’ın iki merkez ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.

VEDAŞ tarafından yapılan paylaşıma göre; yarın Tuşba ilçesinde Altıntepe, İskele, Kalecik, Şemsibey Mahallelerinin bir kısmı ve bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 – 17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

İpekyolu ilçesinde ise 10.00 – 16.00 saatleri arasında Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde enerji kesintisi uygulanacak.