İçişleri Bakanlığı Trafik Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Mayıs ayı trafik kazası verilerini yayımladı. Röaporda Türkiye geneli trafik verilerinin yanı sıra Van’a ait trafik bülteni de yer aldı.

2025 yılı Mayıs ayına ait trafik verilerine göre ülkemiz genelinde 25 bin 332 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Mayıs 2025 dönemi verilerine göre ülke genelinde 31 bin 878 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu kazalarda 190 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 981 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarına göre Mayıs 2025’te Van’da 187 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi.

Bu dönemde Van’da, 248 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Van’da bu dönemde meydana gelen bu kazalarda toplam 3 vatandaş yaşamını yitirirken, meydana gelen bu kazalarda 320 kişi ise yaralandı.

Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.