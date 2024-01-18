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Geçtiğimiz sezon Play-in turunda 2. Lig yolundan dönen Van Büyükşehir Belediyespor, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Yeni sezonda Kadınlar 3. Lig 2. Grupta yer alan kırmızı siyahlılarda teknik kadroda tecrübeli isim Ferhat Demir ve Ramazan Bildirici yer alıyor. Yaklaşık 2 aydır çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü kadın futbol takımı, kulüp tesislerinde yaptığı son antrenmanını karlı zeminde gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanın ardından çabukluk çalışması yapan kırmızı siyahlılar, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Büyükşehir Belediyespor ligin ilk maçında 20 Ocak Cumartesi günü Ağrı deplasmanında, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacak.