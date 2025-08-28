Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde ihracat 2025 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre; Van’ın 2025 yılı Temmuz ayı ihracatı 1 milyon 310 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2024 yılının aynı ayında 2 milyon 504 bin dolar olmuştu. Van’ın 2025 Temmuz ayı ihracatı ise, 2024 Temmuz ayına göre yaklaşık yüzde 47.68 düşüş gösterdi.

Van'ın 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ihracat ise 14 milyon 139 bin dolar oldu. 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 17 milyon 981 bin dolar olarak açıklanmıştı. Bu verilere göre, Van'ın ihracatı 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 21,36 düştü.

Van’ın 2025 yılı Temmuz ayı ithalatı 4 milyon 746 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayında ise 3 milyon 362 bin dolar olarak açıklanmıştı. Açıklanan verilere göre, Van’ın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 41,14 oranında artış gösterdi.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Van'ın ithalatı 45 milyon 467 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise ithalat 26 milyon 477 bin dolar seviyesindeydi. Buna göre, Van'ın ithalatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 71,72 arttı.

Van’ın 2025 Ocak-Temmuz dönemi toplam dış ticaret açığı 31 milyon 328 bin dolar olarak raporlandı.

Van’ın 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatının ithalatı karşılama oranı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,91’den yüzde 31,09’a düşerek dış ticaret dengesinde büyük gerileme gösterdi.