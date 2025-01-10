Van’da yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor.

VEDAŞ, 11 Ocak Cumartesi günü Van’ın iki merkez ilçesine bağlı bazı mahallelerde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında kesinti olacağını duyurdu. Söz konusu kesintilerin saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleşmesinin planlandığı aktarıldı.

İPEKYOLU

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Halilağa, Hatuniye, Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Değirmenarkı, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Serhat, Yalınağaç, Yatıksırt, Yukarıgüneyce Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt, Yeşilsu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.