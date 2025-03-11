Hava kirliliğine neden olan ana etkenler arasında tarım, sanayi, enerji, trafik gibi başlıca durumlar bulunuyor. Havanın kirlenmesine ya da çeşitli reaksiyonlara girerek kirletici etkileri uyarmaya neden olan maddelerin açığa çıkması da aynı zamanda kirlilik oluşturuyor.

Yüksek ölçekli hava kirliliği aynı zamanda VOC (uçucu organik bileşik) ve partikül madde emisyonlarını da içeriyor.

Sürekli İzlem Merkezi (SİM) ve GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi tarafından açıklanan verilere göre Van’ın hava kalitesinin kış aylarında düştüğü görüldü.

Van’da hava kalitesi orta düzeylerde seyrederek 55° olarak kayıtlara geçti. Van’da hava kalitesinin her ne kadar orta kalitede olsa da önceki dönemlere göre daha iyi olduğu açıklandı.

SİM tarafından paylaşılan verilerde Van’ın hava kalitesine ilişkin; “Açık havada yürüyüş yapmak için uygun, piknik yapma ve bisiklet sürmeye uygun. Alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açışından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir” denildi.

Açıklanan verilerde 165° derece ile Türkiye’nin en sağlıksız hava kalitesine sahip il Tokat olur iken, en iyi hava kalitesine sahip il ise Mersin oldu.