Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) ve GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi tarafından sağlanan veriler, partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar hızı gibi parametreleri içeriyor.

Açıklanan verilere göre Van’ın hava kalitesinin son zamanlarda 23 endeks ile ‘iyi’ kategorisinde yer aldığı görüldü.

Raporda, partikül madde (PM10) konsantrasyonu 23 µg/m³, kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonu ise 5 µg/m³ olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde en temiz hava değerinin olduğu il 4 endeks değer ile Kahramanmaraş olurken, hava kalitesi en düşük il ise 127 endeks değer ile İzmir oldu.

Rapora göre, Van’ın hava kalitesi temiz olarak değerlendirilirken, kirletici madde seviyeleri düşük, hava durumu ise sakin ve normal seyirde olarak raporlara yansıdı.