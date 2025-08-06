Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiğini, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 96'sı çocuk 193'e yükseldiğini kaydetti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus kentinin doğusundaki Ayn Mülteci Kampı’nda düzenledikleri baskınlarda evlerinde arama yaptığı 6 Filistinliyi ve Tulkerim kentinin kuzeyindeki Deyr el-Gusun beldesinde de evine baskın düzenlediği Mehdi Mahmud Mihna'yı alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun Beytullahim kentinin güneyindeki Hadr beldesi ile batıdaki Beyt Cala’da evlere baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesinde de gazeteci Ferah Muhammed Ebu Ayyaş’ı (24) evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı, aynı beldede, ailesinin evine yapılan baskında da Yunus Muhammed Mutlak'ı alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun ayrıca, El-Halil kentinde evine baskın düzenlediği bir Filistinliyi daha gözaltına aldığı paylaşıldı.