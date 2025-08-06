Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, tütün mamullerinin üretimi, ticareti, fiyatlandırılmasına ilişkin esasları düzenliyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelik değişikliğiyle, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, piyasa güvenliği ve takibinin güçlendirilmesi amaçlandı.

FİLTRE VE PİYASAYA ARZ AMBALAJI İBARELERİ EKLENDİ

Düzenlemeyle, "filtre" ve "piyasaya arz ambalajı" ibareleri tanımlanırken, bu kavramlara açıklık getirilmesi hedeflendi. Sektörde yer alan firmalardan teminat alınmasını düzenleyen hükümler daha anlaşılır hale getirildi.

Sektöre ilişkin Ürün İzleme Sistemi'nin kurulmasına ilişkin tebliğ doğrultusunda yönetmelikte düzenleme yapıldı. Uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle farklı kategorilerdeki tütün mamullerinin aynı tesiste üretilebilmesine imkan tanıyan hükümler düzenlendi.

TÜTÜN, SİGARA KAĞIDI VE FİLTRE ÇUBUĞU'NA DÜZENLEME

Yönetmeliğin ihracata ilişkin hükümleri yeniden belirlenirken, böylece uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlandı. Gümrük mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, "tütün", "sigara kağıdı" ve "filtre çubuğu" teminine ilişkin hükümler güncellendi.

HİZMET BEDELİ ALINACAK

Ayrıca, tütün mamullerinin piyasaya arzı için yapılan izin başvurularında hizmet bedeli alınması hükmü düzenlendi. Başvuru, uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri ile teminatlar yeniden belirlendi.