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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), geçtiğimiz günlerde 6 günlük su kesintisi yaşanacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamanın ardından bir çok yerden tepkiler yükselmiş ve 6 günlük su kesintisinin salgın hastalıklara davetiye çıkarabileceğine işaret edilmişti.

Konuya ilişkin bir açıklama da Van Hakkari Tabip Odasından geldi.

Van Hakkari Tabip Odası, su kesintisi ile birlikte, binalardaki depo suyu ile ihtiyacını karşılayacak vatandaşların, depoların temiz olup olmadığı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Van Hakkari Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada; “Su kesintilerinin olduğu dönemlerde evlerde su ihtiyacı nedeniyle su depolaması yapılabilmektedir. Bu depolanan suların da uzun süre bekletilmesi durumunda sağlık açısından büyük risk oluşturduğu görülmektedir.

Depolanan bu suların kullanımına ihtiyaç duyulması taktirde suların kaynatılarak içilmesi gerekmektedir. İçme suyu ve meyve sebzelerin yıkanmasında kullanılacak sulara klorlanma yapılması, bu yapılamıyorsa kaynatılması sonrasında kullanılması sağlık açısından önemlidir” ifadelerine yer verildi.

“SU DEPOLARININ TEMİZLENMESİ GEREKİYOR”

Depolarda bekletilen suların sağlık açısından tehlike arz ettiğini vurgulayan Van Hakkari Tabip Odası; “Binalardaki su depoları yetkili kurumlarca altı ayda bir temizletilmesi gerekmektedir. Ayrıca uzun süre depolarda beklemiş suların sağlık açısından tehlike arz ettiği göz ardı edilmemelidir.

Kesintilerin hemen ardından musluklardan akan suların mikrobik kirlilik, ishal, hepatit, tifo, kolera, dizanteri, gibi salgınlara yol açabildiği unutulmamalıdır. Kesintinin olduğu dönemde tankerlerle mahallelerde dağıtılacak suların dezenfekte edilmesi gerekmektedir” diye kaydetti.

“ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR”

Yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Yetkililerin bir an önce oluşabilecek sorunlara karşı önlem alması ve belirtilen problemlerin halk arasında salgın hastalıklara yol açmaması için acilen su kesinti sorununun çözülmesi ve halka temiz güvenilir sağlıklı suyun ulaştırılması büyük önem arz etmektedir” vurgusu yapıldı.