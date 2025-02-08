Ligin 21. hafta maçında bugün Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Van Spor FK kozlarını paylaşacak. Bu maç zirve yolunda her iki takım için de büyük önem taşıyor olacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım olan Çimentaş Elazığspor ve Artı Değer Van Spor’un karşı karşıya geleceği maç sporseverler tarafından yakından takip edilecek.

Bu maç öncesi her iki takım da 39’ar puana sahip. Artı Değer Van Spor FK averaj farkıyla 3. sırada, ev sahibi ekip ise 4. sırada yer alıyor. Maçın sonucu, her iki takımın şampiyonluk yolundaki hesaplarını doğrudan etkileyecek.

MAÇA VANSPOR TARAFTARLARI ALINMAYACAK

Bugün saat 14.00’te Elazığ Stadyumu’nda oynanacak Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK maçı öncesi Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman taraftarı yasağı kararı alındığı için Van Spor taraftarları bu maçı tribünlerden takip edemeyecek.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maç canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, merakla beklenen maçı HT Spor TV’den canlı olarak takip edebilecek.

HAKEM TARTIŞMALARI

Doğu derbisi olarak adlandırılan zorlu maç oynanmadan önce hakem tartışmaları ile gündeme geldi.

İlk olarak maçta hakem Mehmet Terece’nin düdük çalacağı, yardımcılıklarını da Ulaş Çelik ve Gökhan Salduz’un yapacağı açıklanmıştı. Hakem atamalarına ilişkin Elazığ cephesinden itirazlar yükselmişti. Dün alınan bir kararla maçın hakemlerinde değişikliğe gidildi.

Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK maçında hakem Süleyman Soyutürk düdük çalacak. Yardımcı hakemliklerini Mehmet Ali Keskin ve Murathan Çomoğlu’nun yapacağı maçta 4. hakem olarak da Veysel Karani Özkan görev alacak.

Maça 1 gün kala yapılan hakem değişikliği Van Spor Futbol Kulübü cephesinden tepkilerle karşılandı.