Ligin ikinci devresine teknik direktör değişikliği ile başlayan Artı Değer Van Spor FK, çıktığı 3 maçı da kazandı. Ligin ikinci devresindeki 3 maçta 9 puan alan siyah – kırmızılılar puan tablosunda 3. sıraya yerleşti.

NASIL BİR VANSPOR?

Devre arasında Artı Değer Van Spor FK ile anlaşan Teknik Direktör Serhat Gülpınar, nasıl bir takım oluşturmak istediğini açıkladı.

Ayağa pas yapan, genel itibari ile oyuna hükmeden bir takım olmak isteyeceklerini kaydeden Teknik Direktör Gülpınar; “Opsiyonları, maçın gidişatını belirleyen bir takım olmak istiyoruz. İçerde veya dışarda rakip kim olursa olsun oyun üstünlüğü bizde olsun isteyeceğiz. Ama bu kolay mı, kolay değil. Takımı oluşturmaktan ziyade mevcut bir takım üzerine geldiğimiz için biraz sancılı olacak, zor olacak ama ben inanıyorum. Sonuçlarını net bir şekilde alacağız. Bugün olmasa da 3 hafta sonra en kötü ligin sonuna doğru bizi hedefe götürebilecek bir kadro ve oyun yapısıyla bunun üstesinde geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

İstedikleri takım profilini oluşturmak ve istedikleri oyun sistemini kurmak için biraz zamana ihtiyaç olduğunu belirten Gülpınar, “Takıma kattığımız futbolcular da bu profile uyarsa bu da süremizi kısaltmamız anlamına gelecek” diye kaydetti.

Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci devresinde Serhat Gülpınar ile çıktığı maçlarda Belediye Derince Spor’u deplasmanda 4 – 1, iç sahada ise Ülkea Nazillispor’u 3 – 1 ve Giresunspor’u ise 2 – 0 mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı – Siyahlılar bu 3 maçta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü.