Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu yayımladı. Raporda Van’ın doğal gaz tüketim verileri ve abone sayılarına da yer verildi.

Rapora göre, Türkiye genelinde 2024 yılı toplam doğal gaz tüketimi 3.452,994 milyar metreküp (Sm³) olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Van’da ise tüketim 6,426 milyon Sm³ seviyesinde kaydedildi.

CNG kullanımı 0,841 Sm³, boru gazı kullanımı 5,398 Sm³, LNG kullanımı 0,187 Sm³ olarak kayıtlarda yer aldı.

Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’ye bağlı toplam abone sayısı 160 bin 647 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Van’daki doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 8 bin 26 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 21 milyon 476 bin 648, serbest tüketici sayısı ise 823 bin 775 olarak sisteme yansıdı.