Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ve İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları ile Cumhuriyet ve Maraş Caddelerinde Rent A Car firmalarına yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

Depolama alanları dışında caddelerde park eden araçların sahiplerine ulaşılarak, araçların kaldırılmasına yönelik uyarılarda bulunuldu.

Rutin olarak yapılacak denetimlerde yasağa uymayan firmalara 933 TL ceza kesilecek. Araç sahipleri yarım saat içinde aracını kaldırmadığı takdirde ilaveten tekrar 993 TL ceza kesilebilecek.

Ayrıca M ve H plakalı araçlara ve ilçe hat araçlarına uygulama yapan ekipler, vatandaşların güvenli yolculuk yapması için denetim gerçekleştirdi.

Maraş Caddesi Şişli Öğretmenevi önünde yapılan uygulamada, durak dışı yolcu alıp indirme, güzergâh belgesi kontrolü, ehliyet, ruhsat, SRC ve psikoteknik belgeleri, abartı egzoz, yüksek ses müzik denetimi yapıldı.

Denetimler kapsamında hak ihlali yapanlara cezai işlem yapılırken, eksik evrağı olanların araçları da bağlandı.

Ekipler, araç kiralama sektöründe yasal düzenlemelere uyumun sağlanması için denetimlerin artarak süreceğini duyurdu.