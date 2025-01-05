2024 yılı Ekim ayı verilerinin açıklandığı raporda lisanslı elektrik kurulu gücünün il bazında dağılımı megavat (MW) şeklinde verildi.

Ekim 2024’te Türkiye geneli toplam lisanslı elektrik kurulu gücü 96.722,01 kw olurken, Van’ın toplam lisanslı elektrik kurulu gücü ise 160,42 kw oldu. Van’ın Türkiye geneline göre kurulu elektrik gücü oranı ise yüzde 0,17 olarak gerçekleşti.

Ekim 2024 döneminde lisanslı elektrik üretiminin il bazında dağılımı megavatsaat olarak (MWh) verildi. Türkiye genelinde toplam lisanslı elektrik üretimi 25.841.786,37 MWh olurken, Van’ın toplam lisanslı elektrik üretimi ise 26.996,59 MWh oldu. Van’ın lisanslı elektrik üretiminin diğer illere göre oranı ise yüzde 10 oldu.

Ekim 2024 döneminde lisanssız elektrik kurulu gücünün illere ve kaynaklara göre dağılımı da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre biyokütle, doğal gaz, güneş ve rüzgardan elde edilerek dağıtımı gerçekleşen toplam elektrik miktarı ülkemiz genelinde 17.877,13 kw, Van’da ise 74,16 kw oldu.

Ekim 2024 döneminde İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarının İllere ve Kaynaklara Göre Dağılımında Türkiye genelinde 1.255.001,87 MWh olurken, Van’da ise 7.140,29 MWh olarak gerçekleşti.

Faturalanan elektrik tüketiminin dağıtım bölgesi bazında dağılımında Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi 2023 yılı Ekim ayında 202.761,21 MWh olurken, 2024 yılı Ekim ayında ise 218.388,15 MWh olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısının dağıtım bölgesi bazında dağılımında 2024 Ekim ayı itibari ile Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketine bağlı kullanıcı sayısı 849 bin 616 olarak açıklandı.