Van’ın 2025 yılı Ocak ayı ithalat çıktısı, 2024 yılına göre yüzde 50 oranının üzerinde yer aldı. Van’ın ihracat girdisi ise 2024 yılına göre 2025 yılında yüzde 23 oranında arttı.

Van’da 2024 yılı Ocak ayında ithalat verileri 1 milyon 613 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 3 milyon 910 bin dolar olarak açıklandı.

2025 yılı Ocak ayı döneminde Van’ın ihracat girdisi ise 2 milyon 288 bin dolar olurken, 2024 yılında bu rakam 2 milyon 215 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

2025 yılı Ocak ayı döneminde Van’ın toplam dış ticaret açığı 1 milyon 622 bin dolar olarak raporlarda yer aldı.

ÜLKEMİZE AİT DIŞ TİCARET VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,8 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,4 artarak 40 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,6 oldu.

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak ayında yüzde 76,4 iken, 2025 Ocak ayında yüzde 73,7'ye geriledi.