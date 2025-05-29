Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan genel ticaret sistemi kapsamındaki geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 Nisan ayında Türkiye’nin ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’de ihracat yüzde 3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar seviyesine ulaştı.

VAN'IN DURUMU

Aynı dönemde Van’da 2025 Nisan ayı dış ticaret verilerine göre ihracat 1 milyon 510 bin dolar, ithalat ise 7 milyon 767 bin dolar olarak gerçekleşti. Verilerde ihracatın ithalata kıyasla düşük kalması, Van’ın dış ticaret açığını büyütüyor.

2025 yılı Nisan ayı dış ticaret açığı 6 milyon 257 bin dolar olarak hesaplandı. Van’ın ihracatı ithalatın yaklaşık beşte biri seviyesinde kalarak dış ticaret dengesindeki fark dikkat çekti. 2025 yılı dört aylık verilerde ise Van’ın toplam dış ticaret açığı 17 milyon 277 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

2025 Ocak-Nisan döneminde Van, en düşük ihracatı Nisan ayında gerçekleştirdi.

Van’ın 2025 Nisan ayı ihracatı, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 0,0073’üne denk geldi. Aynı dönemde ithalatta ise Van’ın 7 milyon 767 bin dolarlık hacmi, Türkiye’nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 0,0236’sını oluşturdu.